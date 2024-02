Trafikkuhell i Molde

En bil har kjørt av veien i Molde. Ifølge politiet skal det ha vært en person i bilen. Føreren blir fraktet til sjukehus for undersøkelse, men skal tilsynelatende ikke være alvorlig skadd. Føreren av bilen er mistenkt for promillekjøring og politiet opplyser at de oppretter sak.