Trafikkuhell i Molde

Det har vært et trafikkuhell på Moldelivegen i Molde, skriver politiet. De skriver at det er to biler involvert, og at nødetatene rykker ut. Brannvesenet skriver at ulykken skal ha skjedd i krysset mellom Moldelivegen og Aukravegen.

Det skal være fire personer involvert, men det er ingen alvorlige skader, skriver politiet. Trafikken dirigeres på stedet. Årsaken til ulykken er trolig brudd på vikeplikt, ifølge politiet. Tre personer er fraktet til legevakten for sjekk.