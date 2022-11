Trafikkuhell i Kristiansund

Naudetatane har rykt ut på ein trafikkuhell mellom to bilar ved handelsparken i Kristiansund. Ifølge brannvesenet skal alle dei involverte vere ute av bilane. – Det var totalt tre personar i dei to bilane. Ein av desse er sendt til sjukehus for sjekk, seier Leif Arne Mork, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.