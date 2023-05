Trafikkuhell i Kristiansund

Politiet melder at det har skjedd et trafikkuhell i Kristiansund klokken 14:55 i dag. De skriver at en lastebil og en personbil var involvert. Det ble ikke meldt om personskade, og begge bilene skal være kjørbare. Politiet skriver at de er ferdig på stedet, og at de oppretter sak.