Trafikkuhell i Herøy

En bil skal ha kjørt av veien på Tjørvåg i Herøy. Det skal kun være fører i bilen, og vedkommende fremstår ikke alvorlig skadd, ifølge politiet som er på stedet.

Klokken 17:42 skriver brannvesenet at et tre står i fare for å falle ned over veibanen. Brannvesenet er fremme på stedet og arbeider med å sikre situasjonen.

Klokken 18 opplyser politiet at trafikken går som normalt. Føreren av bilen, en kvinne i 70-årene, er tatt hånd om av helsevesenet.