Trafikkuhell i Haram

To personbilar har vore involvert i eit trafikkuhell på Vatneeide i Haram. Politiet melder om at det ikkje er meldt om alvorleg skade, men at førarane blir sendt til legevakt for undersøkingar. Ifølge politiet skjedde uhellet som følge av brot på vikeplikta. Politiet har oppretta ei sak på forholdet og har beslaglagd førarkort.