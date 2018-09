Trafikkuhell fredag morgon

Det har vore fleire trafikkuhell i morgontimane. På Sanblåstremman i Fræna har ein bil køyrt av fylkesveg 663. Også ved Tussentunnelen i Molde har ein bil køyrt av vegen, og det same har skjedd på fylkesveg 61 på Kvalnes i Ulstein. Alle stader blir det meldt om låg fart, og at bilførarane, som har vore åleine i bilane, ikkje har blitt skadde. Bilane skal heller ikkje vere til hinder for annan trafikk.