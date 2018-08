Trafikktryggingsprisen 2018

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) ved Bjerkelund skole i Kristiansund får Trafikktryggingsprisen 2018. – FAU ved Bjerkelund skole har dei seinare åra lagt ned eit spesielt stort arbeid for å betre trafikksikkerheita for elevane ved skolen. FAU sin trafikktryggingskomité over ein lang periode vore sterkt engasjert og ein pådrivar mot kommunale og fylkeskommunale myndigheiter for å utbetre trafikkforholda rundt skolen, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i grunngjevinga si.