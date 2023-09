Trafikktilbodet under stenginga av Eidsdal-Linge

Under stengeperioden på Eidsdal–Linge vil det gå to ferjer i sambandet Geiranger–Hellesylt og skyssbåt i trekantrute over Norddalsfjorden.

Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune varsla i mars i år at den planlagde stenginga av ferjesambandet Eidsdal–Linge vart utsett til oktober. Sambandet vil vere stengt i veke 42, 43 og 44.