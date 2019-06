Trafikktal uroar Trygg Trafikk

Frå januar til mai miste fem personar livet i trafikken her i fylket. I same tidsrom i fjor var det tre omkomne i trafikken i Møre og Romsdal. Ingen personar blei trafikkdrepne her i fylket i førre månad. – 2019 ligg an til å bli eit verre år enn dei tidlegare åra, og dette er urovekkande, seier Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen.