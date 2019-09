Trafikkstasjon blir bygd om

Trafikkstasjonen i Ørsta vil vere stengd for publikumstenester frå måndag 16. september til og med fredag 27. september, men gjer unntak for oppkøyring og køyretøykontroll. Dei byggjer om skrankeområdet for å betre dei fysiske tilhøva for dei tilsette.