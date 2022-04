Trafikkontroller

På E39 i Elvegata i Volda har det vært trafikkontroll som førte til 20 reaksjoner. Høyeste hastighet var 67 km/t i 50 sone.

Mandag var det også trafikkontroll i Liadal, der det ble skrevet ut et forenklet forelegg for bruk av mobil og en anmeldelse for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for stor henger på bilen.