Trafikkontrollar i Sykkylven

Under ein kontroll i Sykkylven i dag avskilta Vegvesenet ein ATV fordi han køyrde for fort. ATV-en var registrert som traktor og hadde ikkje lov til å køyre meir enn 60 kilometer i timen. Farta blei målt til 73 km/t.

I den same kontrollen måtte ein bilførar betale 3000,- kroner i gebyr fordi køyretøyet mangla kjennemerke framme på bilen.

Det blei også skrive ut 6 bilbeltegebyr, 3 gebyr for køyring med piggdekk og 2 gebyr for slitne sekk.

Førarane av to bilar blir melde til politiet på grunn av solfilm på sidevindauge og éin førar blir meld for køyring utan førarkort for bil med hengar.

Til saman blei det skrive ut 19 kontrollsetlar på tekniske manglar og 10 fekk køyreforbod.