Trafikkontroll i Herøy

UP har hatt trafikkontroll på fylkesvei 654 ved Nautøya i Herøy. En fører blir anmeldt for promillekjøring. To førere fikk forenklet forelegg for fart. Høyeste fart var målt til 100 km/t i 80-sona. Den ene av førerne fikk førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker.