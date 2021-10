Trafikkontroll i helga

Vegvesenet har dei siste dagane kontrollert tunge bilar i Ålesund, Ørskog og Romsdalen. To saker er meldt til politiet i samband med alvorlege brot på køyre- og kviletider, skriv Sunnmørsposten. Det blei også avdekka tekniske feil og totalt blei 16 bilar avskilta eller fekk køyreforbod. Ved Romsdalen kontrollstasjon på E136 blei det skrive ut tre gebyr for dårlege dekk. Her fekk også to fisketransportar bruksforbod på grunn av avrenning av fiskevatn frå lasta. Totalt blei 62 tunge køyretøy 43 lette køyretøy kontrollerte på dei tre kontrollstadene.