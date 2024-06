Trafikklærar straffast med 20 dagar i fengsel



Høgsterett held fast på at trafikklæraren frå Sunnmøre skal straffast med 20 dagar i fengsel. Han er dømd for mellom anna uønskt seksuell handling mot ei jente og for seksuelt krenkande åtferd mot jenter som fekk køyreopplæring av han. Trafikklæraren meinte straffa var for streng og bad om at den blir gjort på vilkår, men det var ikkje Høgsterett samd i.