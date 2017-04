Trafikken i Ålesund

Ein mann i 20-åra er meldt for bilkøyring i Ålesund sentrum, utan at han hadde førarkort. Ein annan bilførar er meldt etter å ha køyrt inn i ein lyktestolpe. Ifølge politiet er det ikkje snakk om rus, men dei tok likevel hand om førarkortet til vedkomande. To personar blei sende til legevakta for sjekk.