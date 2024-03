Trafikkdirigering på Lerstad etter trafikkulykke

To bilar har kollidert på Lerstadvegen i Ålesund, rett vest for krysset ved Smibakken. To personar er involvert, men begge er ute av bilane og tilsynelatande oppegåande, melder politiet. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstaden og eitt køyrefelt er stengt.