Trafikk-trøbbel

Det er trafikk-kaos i Ålesund sentrum. Grunnen er arbeid med en høyspentledning som gjør at det er manuell dirigering på Hellebroa. I tillegg er det også arbeid med bypakken i sentrum. Ålesund kommune melder på sin facebookside at det skal arbeides på Hellebroa utenom rushtida, og at dette kan vare til og med fredag 24. november.