Trafikk som normalt på Fursetfjellet

Vogntoget som køyrde av vegen på E39 over Fursetfjellet, er no teke hand om, og trafikken går igjen som normalt. Det var i føremiddag at vogntoget hamna i grøfta ved Tortlia utan at føraren kom til skade. Det har vore trafikale problem og omkøyringar dei siste fire- fem timane, men no er altså vegen opna for normal trafikk igjen, melder Vegtrafikksentralen.