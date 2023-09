Tradisjonsrik bedrift er konkurs

Styret i Total-Bygg Hjørungavåg AS på Sunnmøre har meldt oppbod i selskapet. I ei kjenning frå tingretten står det opplyst at den samla gjelda til Total-Bygg Hjørungavåg AS er på 22.524.173 kroner, og at selskapet sine aktiva er rekna til å ha ein verdi på til saman 13.053.600 kroner. Bedrifta hadde åtte tilsette.

Vikebladet Vestposten skriv at bedrifta er ei familieverksemd med røter 65 år tilbake i tid. Ifølge avisa har dei hatt mange storprosjekt på gang dei siste åra, med fleire bustadfelt under oppføring – både i Ulstein og Hareid.