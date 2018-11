Tove Lise Torve til topps i Ap

Tove Lise Torve fra Sunndal blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i 2019. Torve som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, ble enstemmig valg som førstekandidat under nominasjonsmøtet i dag. Torve har tidligere også vært stortingsrepresentant og ordfører i Sunndal. På de neste tre plassene valgte nominasjonsmøtet Per Vidar Kjølmoen fra Rauma, Eva Vinje Aurdal fra Ålesund og Jakob Vorren fra Sunndal som var AUF sin kandidat.