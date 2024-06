Tovan melder seg ut av Frp

Terje Tovan som har vært Fremskrittspartiets gruppeleder i kommunestyret i Molde, melder seg ut av partiet. Det melder Romsdals Budstikke.

Tovan oppgir kommuneøkonomien i Molde som årsaken til at han har meldt seg ut:

«Økonomien styrer alt. For å kunne fremme standpunkter og tiltak som er i tråd med dette har jeg etter et dypdykk i min politiske samvittighet funnet det riktig å melde meg ut av Molde Frp», skriver Terje Tovan i en pressemelding som er gjengitt i Romsdals Budstikke.

Tovan skriver videre at han stiller seg bak Frp sin politikk, med unntak av EU-spørsmålet, men det spørsmålet ville ha blitt et problematisk tema for ham under neste valgkamp.

Terje Tovan kom inn i kommunestyret i Molde for Borgerlista i 2015. I 2023 stilte han som ordførerkandidat for Frp. Nå blir han uavhengig representant.