Totalt tre biler i trafikkulykke

Ifølge politiet viser det seg at det er totalt tre kjøretøy som har vært involvert i trafikkulykken i Langevåg. Det tredje kjøretøyet måtte foreta en unnamanøver for å ikke kjøre inn i de to andre kjøretøyene, og havnet i en brøytekant, ifølge politiet.