Totalt 95 smittet i Ørsta og Volda

Fredag har Ørsta og Volda fått 14 nye smittetilfeller etter utbruddet i de to kommunene, opplyser kommuneoverlege Marte Vaage Øie til NRK. Ved 18-tiden meldte kommunene om ni nye, men nå har tallet økt. Totalt er 95 bekreftet smittet de fire siste dagene. Kommuneoverlegen sier det kommer flere prøvesvar utover kvelden, og at det vil trolig vise at flere er smittet.