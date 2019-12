Torve held fast på formålet

Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) vil ikkje at tunnelsikringspengar skal brukast til å redde andre fylkeskommunale tilbod. Fleire har tatt til orde for at dei 70 millionane fylket fekk til tunnelsikring over statsbudsjettet kan brukast til andre ting. Torve avviser dette, og meiner at 70 millionar heller ikkje er nok til å innfri krava om sikring.