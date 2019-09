Torve er ikke sikret flertall

Flertallet bak avtalen som sikret Arbeiderpartiet fylkesordføreren har røket. Det melder Sunnmørsposten. Fintelling av stemmer viser at Pensjonistpartiet, som støttet Aps Tove-Lise Torve som fylkesordfører, har mistet sitt mandat. Dette har i stedet gått til SV som ikke er blant partiene som samarbeider med Torve. SV sier til avisa at de ikke vil bidra til at Fremskrittspartiet, som er med i det valgtekniske samarbeidet, skal få posisjoner i fylkestinget.