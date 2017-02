Tørt og kaldt i dagane som kjem

Eit høgtrygg som held på å bygge seg opp over Skandinavia dei næraste dagane gjer at den vertypen vi har no kjem til å vare ut over veka.

– Møre og Romsdal kjem veldig godt ut av dette, seier stasmeteorolog Martin Granerød.

I morgontimane varierte temperaturen frå minus fem til pluss fem.

Statsmeteorolog Martin Granerød har gode prognosar for Møre og Romsdal dei komande dagane. Foto: NRK

– Sakte men sikkert ut over i veka blir det lågare temperatur.

Granerød fortel også at det blir frisk bris utsette stader i dag, og i kveld aukar det på til stiv kuling.

– Med låge temperaturar blir det tørt ver utover i veka, og det inneber at det ikkje blir snø. Også i morgon blir det søraust bris, eller liten til stiv kuling i utsette fjord- og fjellstrok. Lengst nord i fylket kanskje sterk kuling.

Natt til onsdag kan det bli minus fem til minus ti grader, i alle fall viss ein kjem litt vekk frå kysten.

– Men sola vil halde fram med å skine.