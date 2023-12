Tørrkoking på Stranda

Brannvesenet i Stranda har rykket ut til en enebolig etter å ha fått melding fra et vaktselskap om at røykvarsleren har gått av. Da de kom frem viste det seg at tørrkoking var årsak til alarmen. Situasjonen er ifølge brannvesenet avklart og udramatisk.