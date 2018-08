Tørre elver kan true gyteklare laks

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske lakseelver, sier til NTB at når sjøfangsten øker, fører det til at færre laks svømmer opp i elvene for å gyte. De ber nå miljødirektoratet om at laksefisket til sjøs stanses eller reguleres strengt. Ørstaelva, Bondalselva og Aureelva på Sunnmøre har nå stengt fisket på grunn av lite og varmt vann. Også deler av elva Surna i Rindal er strengt regulert. Seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratets fiskeseksjon ser ikke noen grunn til å knipe inn på fisket i sjøen, selv om det er ugunstige forhold i elvene.