Tørr sommar og fôrkrise

Den tørre sommaren i Sør-Noreg fører til den største fôrkrisa i landbruket på mange tiår. Tørken kan føre til ei omfattande nedslakting av dyr til hausten, fordi det blir for lite mat til dyra. Fylkesleiar i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen, seier det er område også i Møre og Romsdal som slit med tørken, og at det er lite vårt fylke kan gjere for å hjelpe til med fôrkrisa.