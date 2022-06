Brannvesen fylte sju kilometer lang tunnel med røyk ved ein feil

Då ekteparet frå Ålesund skulle gjennom Innfjordtunnelen i Rauma onsdag blei dei møtt av tjukk røyk. Dei var sikre på at det var brann i den sju kilometer lange tunnelen.

– Du føler deg ikkje høg i hatten når du berre ser ein vegg av røyk framfor deg, seier Torgeir Naalaund. Den pensjonerte yrkessjåføren og kona Vera var på veg frå Ålesund til Lillestrøm.

Naalsund rygga ut att av tunnelen og det gjorde andre bilar også. Han gjekk ut av bilen og prata med ei skrekkslagen småbarnsmor som også trudde at det var tunnelbrann. Det viste seg at det var brannvesenet som hadde øving i sidetunnelen.

Torgeir og Vera Naalsund var på veg til Lillestrøm då dei fekk ei skremmande oppleving i tunnelen i Rauma. Foto: Privat / NRK

Hadde null sikt

Naalsund fekk beskjed frå ein brannmann om at det var trygt å køyre vidare, men det synest han slett ikkje det var.

– Eg såg berre halvanna-to meter framføre meg. Eg måtte sikte etter kvitstripa og gulstripa. Eg visste ikkje om det kom bil imot, seier Naalsund.

Han har ingenting imot at brannvesenet har øvingar, men meiner dei då må stenge tunnelen. Han meiner det var uforsvarleg å køyre inn og det kunne ha skjedd ei ulukke.

Beklagar feilen

Det var 30 personar frå Norsk brannskole som skulle trene på søk og redning i tunnelbrann denne dagen. Då dei skulle opne porten frå hovudtunnelen for å sleppe inn ein bil i øvingsområdet, kila porten seg fast. Dermed blei hovudtunnelen full av kvit øvingsrøyk.

– Vi beklagar på det sterkaste at dette skjedde. Vi stengde tunnel så raskt som mogleg, seier sjefingeniør Ole Pedro Myklebostad i Statens vegvesen.

Myklebostad har ingen problem med å forstå at det var skremmande for alle bilane som allereie var i tunnelen. No har Statens vegvesen endra på rutinane sine.

– Vi kjem aldri til å øve i denne sidetunnelen til igjen. Det blir avslutta etter denne hendinga her, seier Myklebostad.