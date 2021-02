Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en kald februardag i Molde. I stedet for å være på jobb som produksjonsmedarbeider i industrikonsernet Glamox er Tor Erlend på kafé. 28-åringen har vært permittert siden 15. april.

Til å begynne med føltes det litt som en ferie. Nå lengter han tilbake til arbeidet.

– Man føler at man ikke bidrar til samfunnet og blir sittende i sin egen boble, sier Tor Erlend.

Han skrur på bil og lager hiphop musikk. Trener, går på kurs, og ringer folk for å spørre om de trenger hjelp til noe. Alt for å ha noe å gjøre.

Angst og depresjon har tidligere vært en stor del av livet hans og han føler seg litt ekstra sårbar som permittert. Det blir slitsom psykisk å ikke ha en jobb å gå til.

Dagene går derfor i bølgedaler. Noen dager har han det bra. Andre dager er verre.

– Når man får gjort ting, så føler man at man får oppnådd noe. Når en ikke får gjort noe, så er det litt mer at man blir sittende på sengekanten og lure på hvorfor man har stått opp i det hele tatt.

Det er viktig for Tor Erlend å bruke tid ute, men å komme seg opp er ikke alltid like enkelt om man ikke har faste planer. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Nav: – Vær en attraktiv arbeidstaker

Fylkesdirektør i Nav Møre og Romsdal, Stein Veland. Foto: Trond Vestre / NRK

Å gå langtidspermittert under koronapandemien kan være en stor påkjenning for svært mange. I Møre og Romsdal antar Nav at vel 1000 personer kan være i gruppen langtidspermitterte. Nasjonalt er tallet på 23.340.

Fylkesdirektør i Nav Møre og Romsdal, Stein Veland sier at de langtidspermitterte er en prioritert gruppe for dem. Han synes det er sterkt å høre hvordan enkelte har det.

– Det sier noe om hvor viktig det er å være i arbeid for de aller fleste. Det er en tung periode for mange, sier Veland.

Nav i Møre og Romsdal har opprettet 21 stillinger for å opprettholde kontakten med dem som har vært permittert lenge eller har mistet jobben som følge av pandemien. Samtidig finnes det tjenester på Nav sine hjemmesider.

Nav råder permitterte til å ta kurs når man kan. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Veland oppfordrer langtidspermitterte til å vurdere egen situasjon ut ifra virksomhetens situasjon. Han råder også til å holde kontakten med arbeidsgiver.

– Det er utrolig viktig at arbeidstakeren gjør det man kan for å være attraktiv. Tenk på hva arbeidsgiver synes er viktig at den enkelte arbeidstaker bruker tiden sin på når de er permittert, sier Veland.

Dersom ting ser dårlig ut for bedriften, anmoder han til å være åpen for å se på andre jobbmuligheter.

Mange holder på håpet

NRK har tidligere fortalt at flere har slitt med angst og depresjon på grunn av pandemien.

Psykolog Peder Kjøs oppfordrer til å bruke det sosiale til å holde hverdagen i gang. Foto: Ihne Pedersen

Psykolog Peder Kjøs sier det er for tidlig å si hva slags langtidseffekter permittering vil ha på folk fordi det er en unik situasjon.

– Hvis du blir permittert fordi stedet du jobber på ikke går så bra eller at du selv ikke har gjort en god jobb, så er det noe helt annet enn om det er noe helt utenomflygende, som en pandemi. Særlig om du er rimelig sikker på at veien er åpen tilbake igjen.

Kjøs forteller at permittering er nedbrytende for mange, men at han samtidig oppfatter ett håp i de som er permittert som følge av pandemien. Selv om flere rapporterer at de føler på angst og ensomhet, så er folk optimistiske.

Han sier det er viktig å holde på rutinene og ikke havne i joggebuksefella. Og å holde seg så fysisk og sosialt aktiv som mulig.

– Oppretthold mest mulig av hverdagen. Gjør noe av det mest fornuftige man kan. Ikke fall ned i en kortsiktig velværegrep som å bare sitte i sofaen og se på TV. Det er skadelig og veldig uheldig for alle å falle helt ut av hverdagen, sier Kjøs og legger til:

– Da slår det inn en sånn likegyldighet, og likegyldighet er aldri bra.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hele døgnet på telefon: 116123. Også Kirkens SOS kan nås på telefon 22 40 00 40.

Tor Erlends råd

Selv om Tor Erlend har kjent mye på mørke tanker de siste årene, er han også opptatt av å være der for andre. Han viker ikke unna en vanskeligere samtale. Trenger man hjelp, så er det hjelp der ute, sier han.

– Prat med noen. Det høres kanskje dumt ut at alt kan fikses med å prate, men det er utrolig hva man får ut av en liten samtale.

Han råder også andre til å bruke kroppen fysisk og være i kontakt med de rundt seg. Og å gjøre ting man blir glad av.

– Det er en veldig enkel ting, men også noe man kan fort glemme av. Det har ikke noe å si hva det er, så lenge man kan få smile litt.

Tor Erlend prøver å se lyst på ting. Det er ikke alltid like lett, men de enkle tingene hjelper på humøret. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Når det kommer til framtiden, prøver Tor Erlend å ikke tenke så langt framover. I stedet viser han engasjement og holder på den han har.

– Man skal ikke ta sorgen på forskudd, man må prøve å tenke positivt.

Han har et siste råd:

– Når man står opp morgenen og ser seg selv i speilet så kan man tvinge fram et smil. Det gjør underverker, sier Tor Erlend og smiler.

