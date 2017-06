Toppmøte i Ålesund

Regjeringen inviterer til toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund neste uke. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg samler noen av verdens ledende eksperter i Ålesund for å diskutere kampen mot antibiotikaresistens. Det kommer også politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene, i forbindelse med Nordisk ministerråd.