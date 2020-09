Tønnesen kan tre til side

Til tk.no seier Berit Tønnesen at ho vil tre til side dersom Kristiansund-ordførar Kjell Neergaard vil stille som stortingskandidat for Arbeiderpartiet. Ifølge ei sentral kjelde til avisa, vil medlemmar frå Sunnmøre tilby Neergaard førsteplassen mot at Siv Katrin Ulla frå Ålesund får andreplassen. Partiet har vedtak om at begge kjønn skal vere representert på dei to øverste plassane. Fylkesleiar Per Vidar Kjølmoen frå Rauma er innstilt på førsteplassen i det første forslaget frå nominasjonskomiteen..