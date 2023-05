Tomt i mjølkebanken

Mjølkebanken i Ålesund trenger fleire donorar. Spesielt er det ønskjeleg at kvinner som ikkje har viruset CMV melder seg. CMV-viruset er spesielt farleg for ungar som er fødd for tidleg, og mjølkebanken er per no tom for mjølk som ikkje har dette viruset. Ei erstatning vil vere eit dårlegare tilbod for nyfødde. – Morsmjølk has mykje viktige antistoff, spesielt for premature. Og den er lettare å fordøye, seier Renate Rognve, seg for mjølkebanken her i fylket.