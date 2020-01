Tømminga er i gang

Arbeidet med å tømme den velta tankbilen på Tustna i Aure er no i gang, opplyser politiet. Arbeidet tek lengre tid enn ein først trudde og evakueringa av dei som bur i området vil difor vare nokre timar til. Tankbilen inneheld oksygen og ein lekkasje gjer at det er fare for eksplosjon.