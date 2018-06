Tømmer tjern i Molde

Sivilforsvaret er nå på oppdrag fra politiet i gang med å tømme øvre Fuglsettjern for vann i forbindelse med at en 37 år gammel mann er savnet i Molde. Tjernet ligger like ved der mannen bodde. Det skriver Rbnett.no. Også Nedre Fuglsettjern skal tømmes for vann. Det ble gjort søk i vannet onsdag (bildet), uten at det gav resultat.