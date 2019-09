Tolv millioner til Moser-forskning

Forskerne May-Britt og Edvard Moser fra Sunnmøre får 12 millioner kroner mer i årlig støtte til sin forskning. Betingelsen er at de to nobelprisvinnerne jobber aktivt som forskere ved Kavliinstituttet for nevrovitenskap ved NTNU i Trondheim. Instituttet får tilsammen 28 millioner kroner i offentlig støtte hvert år.