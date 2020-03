Tolkar lova feil

Fagforbundet meiner Møre og Romsdal fylkeskommune tolkar offentlegheitslova feil. Det melder dei i forbindelse med at fylkeskommunen no må logge seg på for å få tilgang til intranettet. Fagforbundet er kritisk til dei stengjer andre ute frå viktige dokument som seier noko om den daglege drifta i fylkeskommunen.