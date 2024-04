Tok same person to gangar for ruskøyring

Ein person vart stoppa i Kristiansund tidlegare på søndag, der vedkommande vart anmeldt for å ha køyrd bil i rusa tilstand. Seinare på dagen stoppa politiet same personen, igjen i ein bil. Vedkommande blir på nytt tatt med til legen, for å ta blodprøve. Denne gongen taua politiet også inn bilen, og tok skilta på den.