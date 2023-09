Tok pengar frå kvinne ho var støttekontakt til

Ei kvinne i 30-åra, som er busett på Sunnmøre, er dømt til fengsel i 30 dagar. Ifølge dommen tok ho ut pengar frå kontoen til ei kvinne som ho var støttekontakt til. Denne kvinna budde i Vestland fylke. Ho skal ha tatt ut minst 21.550 kroner og nytta så desse pengane til private formål.

I tillegg blei kvinna dømt for to tjuveri frå butikkar på Sunnmøre. Fengselsstraffa er på vilkår med ei prøvetid på to år.

Ho er også dømt til å betale nesten 22.000 kroner i erstatning til kvinna ho var støttekontakt til.