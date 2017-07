Tok opp lån i annet navn for å kunne spille på nett

Mannen har i retten innrømmet at han ble hektet på spill. Mannen skaffet seg først et kredittkort i sitt eget navn som han ifølge dommen brukte til vanlige utgifter og innsats til nettspill. Til å begynne med vant han en del større beløp, men etter hvert begynte han å tape penger. Mannen klarte likevel ikke å stoppe spillingen.

For å kunne fortsette nettspillingen står det i dommen at mannen tok opp store lån i navnet til et nært familiemedlem. Familiemedlemmet visste ikke hva som foregikk.

Han forsøkte å holde seg flytende ved å betale renter på gjelden, men måtte stadig ta opp nye lån for å dekke gammel gjeld.

Totalt dreide det seg om over 650 000 kroner.

Etter et par år innså mannen selv at det ikke gikk lenger, og tilsto til familiemedlemmet. Han gikk også og meldte seg til politiet.

Mannen får strafferabatt fordi han tilsto forholdet, og meldte seg selv til politiet.