Tok eit oppgjer med rasisme

Responsen har vore stor etter at Jahn Christer Nerbøvik Humberset frå Ørsta la ut eit innlegg på Facebook (Les innlegget her) der han tek eit oppgjer med rasisme. – Dette er noko som kanskje har vore usynleg lenge, men som har blitt meir tydeleg i det siste. Eg ville ta eit oppgjer fordi eg trur mange føler på det, men ikkje tør å seie noko. Difor var det viktig for meg å bruke stemma mi, seier Nerbøvik Humberset. Høyr heile intervjuet i ettermiddagssendinga her: