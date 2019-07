NATUR: Svenn Erik Høylie er ofte ute i naturen, men dette fenomenet har han aldri hørt om før. Foto: Privat

– Det lå tåke i dalen under meg, og der så jeg plutselig min egen skygge med glorie rundt. Du ser også skyggen av fjellet Innerdalstårnet med varden ved siden av meg i bildet, forklarer han.

Spektakulært

Svenn Erik Høylie delte bildet på Facebook, og spurte om dette var et optisk fenomen, eller om han var den utvalgte. Han har selv aldri sett noe lignende.

Foto: Skjermdump

– Jeg burde egentlig ha strekt begge armene i været og sagt noe glupt, men jeg måtte holde kameraet.

Høylie beskriver opplevelsen som spektakulær og helt fantastisk, og han har fått stor respons på Facebook-posten. For han er ikke den eneste som har opplevd dette.

Mange av kommentarene i gruppen «Toppturer i Nordvest», viser bilder av samme fenomenet på andre fjell.

INNERDALSTÅRNET: På denne toppen tok Svenn Erik Høylie bildet. Foto: Elisabeth Larsen

Blokksbergspøkelse

Synet er altså ikke helt uvanlig. Det kalles Blokksbergspøkelse eller Brockenspekter ifølge Wikipedia. Fjellet Brocken (Blokksberg) i Tyskland er ofte tåkelagt, og samtidig lett tilgjengelig, så der kan folk ofte se sin egen skygge i tåkelaget.

– Det er ikke veldig uvanlig, men det er veldig stilig, sier Signe Alvarstein, som er meteorologikonsulent ved Meteorologisk institutt.

Hun forklarer at de kaller det optiske fenomenet for glorie, og at det skjer når du har tåke eller skylag under deg, og sola i ryggen.

– Solstrålene treffer dråpene i det øverste skylaget, som så reflekteres tilbake, forklarer hun.