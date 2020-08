Tok beslag i 10 liter GHB

Politiet trur dei har teke beslag på om lag ti liter med GHB i Ålesund, skriv Sunnmørsposten. Det var i førre veke at dei fatta mistanke at nokon hadde større mengder med GHB som førte til det store beslaget. Stoffet må til analyse før dei kan seie for sikkert at det er GHB.