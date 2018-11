Politiet seier dei har kontroll på gjenstanden, som sannsynlegvis er ein granat.

– Gjenstanden vart funnen i samband med skogsarbeid i området. Vi har også bedt forsvaret om å sjå på saka og eventuelt setje inn tiltak, sa operasjonsleiar i politiet, Erik Dyb klokka 14.00, fredag.

Rundt klokka 16.00 fortel politiet at dei har kontroll på området og at dei ventar på forsvaret som skal ta seg av granaten.

– Det er vanskeleg å seie om det er ein farleg granat, for han ligg delvis i jorda. Det ser ut som ein vanleg handgranat, seier Per-Tore Storbråten, politibetjent ved Rauma lensmannskontor.

Politiet har ikkje gjort noko med sjølve granaten, men har sikra området slik at det ikkje er folk i nærleiken. Forsvaret skal komme fredag kveld og ta seg av granaten.

– Granaten ligg slik den vart funnen, men vi sikrar området slik at folk ikkje kjem i nærleiken av han.

Raumabanen gjenopna

Funnet av den granatliknande gjenstanden førte til full stans i togtrafikken fredag. I ettermiddag melde Bane NOR at toga går igjen, men at dei reisande framleis må rekne med forseinkingar på strekninga.

– Forsvaret har vurdert at det er trygt for toga å passere. Toga skal køyre forbi her med redusert hastigheit, seier Storbråten.

Overraska skogsarbeidere

Det var Jørgen Bjørnseth, hovudsikkerheitsvakt i Bane NOR, som fann granaten i samband med skogsarbeid ved banen.

– Eg vart litt overraska. Så då var det berre å avbryte alt arbeid og ringe togleiinga og varsle om at vi hadde funne noko som kunne vere sprengstoff, fortel Bjørnseth.

Forsvaret på veg

Forsvaret opplyste til NRK klokka 14.40 at dei var på veg til Verma.

– Vi har teke imot ei oppmoding om å kome til staden for å handtere det som ser ut til å vere ein handgranat. Politiet sikrar staden til vi kjem på plass og kan destruere granaten, sa Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovudkvarter.

Det er så langt uvisst om granaten stammar frå andre verdskrig eller om han er frå nyare tid.

– Det er uansett lurt for publikum å halde seg unna slike objekt, sa Brynjar Stordal.