Tøft for den maritime klyngen

Bedriftene i den maritime klyngen opplever situasjonen som følge av koronautbruddet som svært utfordrende. GCE Blue Maritime har fått innspill fra 50 bedriftsledere om utfordringer og behov for tiltak. 80 prosent av bedriftene sier markedsforholdene vil bli betydelig vanskeligere de neste tre månedene. 60 prosent oppgir at etterspørsel av varer og tjenester er redusert eller kansellert. 50 prosent frykter dette får alvorlige langsiktige konsekvenser for bedriften. Men innspillene viser også at mange har tro på fremtiden i følge GCE Blue Maritime.