Tøffe tider for sjukehusa

Tilsetterepresentant i styret i Helse Midt-Norge, Ivar Østrem, legg ikke skjul på at Helse Møre og Romsdal går tøffe tider i møte. Helseføretaket må ta grep for å spare inn det store underskotet. Østrem meiner det er uhyre viktig at ein ikkje tappar avdelingane for tilsette.