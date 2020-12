Tøff kamp for Bjørdal Leine

Kristine Bjørdal Leine fra Skodje har kriget seg inn i startelleveren til Reading. Søndag hisset hun på seg Manchester United-fansen i det som ble et surt 2-1 tap. Leine fikk nemlig et tidlig gult kort, og skulle ha hatt rødt etter flere harde taklinger etter det, mener for eksempel «The United Stand». – Det var en tøff kamp hjemme mot United i dag, hvor det ble en del dueller. Om jeg skulle hatt rødt kort, vet jeg ikke, det var flere tøffe taklinger fra begge lag, sier Leine.